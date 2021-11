Ora che la serie Google Pixel 6 è stata finalmente lanciata sul mercato (almeno in alcuni Paesi), i vari produttori di accessori di terze parti possono sbizzarrirsi e contribuire all’arricchimento dell’offerta di accessori disponibili per gli smartphone del colosso di Mountain View.

Anche Moment ha deciso di proporre alcune delle proprie soluzioni a chi acquisterà i nuovi smartphone di Google e in particolare c’è un accessorio prettamente dedicato a chi si è fatto incuriosire da Apple e dalla sua tecnologia MagSafe, divenuta molto popolare grazie agli iPhone.

Ecco le nuove custodie di Moment per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Ebbene, con le custodie Moment (M)Force anche i possessori di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro potranno avvicinarsi all’ecosistema Apple MagSafe: stando a quanto viene spiegato da uno dei dirigenti di questo popolare produttore di accessori, nelle custodie (M)Force sono inclusi degli appositi magneti che consentono agli utenti di sfruttare il sistema di ricarica del colosso di Cupertino.

La soluzione studiata da Moment, già applicata nelle custodie dedicate ai vari modelli di iPhone, è stata quindi implementata anche nelle custodie delle serie Google Pixel 6 e Samsung Galaxy S21.

A differenza delle precedenti custodie di Moment, disponibili in vari materiali, per questa c’è un solo design, realizzato in policarbonato ad alta resistenza e TPU, di colore nero e con delle texture.

Tra le caratteristiche di tale custodia troviamo ben 36 piccoli magneti, la protezione da cadute fino a 1,8 metri d’altezza, la compatibilità con Pro Tripod Mount with MagSafe e il supporto a qualsiasi caricabatterie wireless con tecnologia Qi.

Le custodie Moment (M)Force per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono disponibili sul sito del produttore al prezzo ufficiale di 49,99 dollari (quella per la versione Pro con spedizioni a partire dal 4 dicembre). Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.

