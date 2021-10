Torniamo ad occuparci di POCO M4 Pro 5G, nuovo smartphone che il produttore asiatico si prepara a lanciare anche nel nostro Paese e per il quale abbiamo adesso una data precisa per l’evento di presentazione ufficiale.

Sulla sua pagina di Facebook, infatti, POCO nelle scorse ore ha reso noto di avere in programma per martedì 9 novembre 2021 un evento per la presentazione ufficiale di POCO M4 Pro 5G.

Cosa sappiamo di POCO M4 Pro 5G

Purtroppo il post pubblicato dal produttore asiatico non ci fornisce indicazioni su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche o qualche punto di forza del nuovo smartphone:

Be ready for the next level.

POCO M4 Pro 5G sta arrivando.

#Powerupyourfun

All’inizio di questo mese è emerso che POCO M4 Pro 5G dovrebbe poter contare su un processore MediaTek Dimensity che supporta la connettività 5G e sulla ricarica rapida a 33 W.

Considerando che stiamo parlando del device destinato a succedere a POCO M3 Pro 5G, probabilmente la dotazione tecnica sarà non troppo diversa da quella di questo smartphone. Pertanto, possiamo attenderci un display con refresh rate da almeno 90 Hz, 4 GB o 6 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria integrata, una batteria da 5.000 mAh e una fotocamera posteriore con tre o quattro sensori.

Sarà interessante scoprire se POCO M4 Pro 5G arriverà sul mercato con a bordo già Android 12 o se gli utenti dovranno accontentarsi della precedente release dell’OS di Google, sperando in un aggiornamento all’ultima in tempi brevi.

La presentazione dello smartphone anche nel nostro Paese mette fine alle voci secondo cui il produttore aveva in programma di lanciarlo soltanto nei mercati asiatici. Resta da capire in quale fascia di prezzo andrà a posizionarsi, trattandosi di un aspetto che potrebbe essere di fondamentale importanza per il suo successo.

L’evento di lancio potrà essere seguito in diretta streaming sui canali Facebook, Twitter e YouTube del produttore a partire dalle ore 13,00 del 9 novembre 2021.

