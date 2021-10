Redmi è senza dubbio uno dei brand emergenti anche nei mercati occidentali del settore smartphone e una conferma ci arriva dai dati relativi alle vendite fatte registrare dall’azienda che, lo ricordiamo, rientra nel gruppo di imprese che fanno capo a Xiaomi.

Nel novembre dello scorso anno il team di Xiaomi ha annunciato di avere venduto oltre 140 milioni di modelli della serie Redmi Note, risultato raggiunto in sei anni dal lancio del primo device.

Il successo di Redmi Note conosce nuove vette

Ebbene, la crescita della popolarità di questa serie di device pare sia notevolmente aumentata, almeno ciò è quanto suggerisce il nuovo traguardo raggiunto dalla famiglia Redmi Note: a dire di Lu Weibing, General Manager di Redmi, la serie Redmi Note ha superato quota 240 milioni di unità vendute a livello globale.

Tale dato è stato svelato nelle scorse ore, in occasione dell’evento di presentazione di Redmi Note 11, serie con la quale per la prima volta il produttore cinese non attende un anno dal lancio della precedente generazione per l’annuncio di quella nuova.

Stando ai nuovi dati forniti da Redmi, il produttore cinese è riuscito a vendere circa 100 milioni di unità di smartphone della serie Redmi Note nel giro di un anno e, considerando che a maggio Xiaomi ha annunciato che le vendite globali di questa famiglia di smartphone avevano superato i 200 milioni di unità, significa che negli ultimi cinque mesi sono stati venduti circa 40 milioni di modelli (con una media di 8 milioni di unità al mese).

Sarà interessante scoprire il quantitativo di smartphone venduti complessivamente da Redmi nel corso del 2021 ma è piuttosto evidente che rispetto allo scorso anno il produttore cinese farà registrare un notevole aumento, merito anche delle politiche commerciali portate avanti in mercati strategici come quelli europei.

