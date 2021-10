Appuntamento da non perdere questo pomeriggio, quando durante la nostra consueta live del giovedì su YouTube e Twitch avremo modo di intervistare due manager del nuovo team di HONOR Italia. Gli argomenti principali? Il ritorno di HONOR nel nostro Paese e dei servizi Google e le ultime novità (HONOR 50), ma avrete la possibilità di fare le vostre domande in diretta con una bella sessione di Q&A.

Torna HONOR Italia: le novità nel Q&A con i manager live su YouTube e Twitch

La live di oggi pomeriggio è particolarmente succosa perché avremo come ospiti due manager del team di HONOR Italia, per la precisione Anya Zelenkov (Marketing Manager) e Stefano Grianti (VP of Sales).

Avremo modo di scoprire la nuova HONOR, ora separata da Huawei, parlare di HONOR 50 (presentato ufficialmente per il nostro Paese giusto due giorni fa con i servizi Google), avere qualche anticipazione sui prodotti in arrivo, scoprire le politiche di aggiornamento, ma non solo: durante la live potrete fare le vostre domande in diretta ad Anya e Stefano attraverso la chat, che risponderanno in diretta.

Appuntamento dunque con HONOR per le ore 18:00 di questo pomeriggio live su YouTube e Twitch: non mancate, e iniziate a preparare le vostre domande!

