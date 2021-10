WINDTRE aggiunge diversi Samsung e Redmi agli smartphone acquistabili a rate

Oltre a proporre tante offerte operator attack a partire da 6,99 euro, WINDTRE si prepara ad arricchire il ventaglio di smartphone Android acquistabili dai clienti: è infatti possibile acquistare da oggi con rate da 0 euro al mese un elevato numero di smartphone, molti dei quali a marchio Samsung e Redmi.

WINDTRE: i nuovi smartphone acquistabili in rate da 0 euro al mese

WINDTRE ha aggiornato così la lista degli smartphone disponibili in 24 rate mensili da 0 euro e anticipo variabile, con attivazione della rateizzazione da effettuare in negozi WINDTRE. Le promozioni di WINDTRE sugli smartphone che andremo ad elencare di seguito rimarranno valide, salvo cambiamenti o esaurimento scorte, fino al 22 novembre 2021:

Oppo A16 con prezzo fedeltà pari a 69,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà pari a una tantum; TCL 20 SE con prezzo fedeltà pari a 29,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà pari a una tantum; TCL 20R 5G con prezzo fedeltà pari a 59,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà pari a una tantum; Oppo A54 5G con prezzo fedeltà pari a 99,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà pari a una tantum; ZTE Blade A51 con prezzo fedeltà pari a 29,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà pari a una tantum; Samsung Galaxy A03s con prezzo fedeltà pari a 59,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà pari a una tantum; Xiaomi Redmi 10 64GB con prezzo fedeltà pari a 89,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà pari a una tantum; Xiaomi Redmi 10 128GB con prezzo fedeltà pari a 99,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà pari a una tantum; Samsung Galaxy A12 128GB con prezzo fedeltà pari a 99,99 euro una tantum.

Vi ricordiamo che l’iniziativa, nota come “Operazione Smartphone Incluso”, è dedicata ad un target specifico di già clienti, che però dovranno recarsi in uno dei negozi WindTre per scoprire se la loro SIM è compatibile ed attivare la rateizzazione: per usufruire della promo bisogna avere una SIM WindTre attiva da almeno 6 mesi (180 giorni) con un’offerta tariffaria che preveda un costo mensile di almeno 5,99 euro al mese.