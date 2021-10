I primi esemplari di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono ormai nelle mani di numerosi recensori e di qualche fortunato utente che lo ha già ricevuto acquistandolo dallo store ufficiale. Oltre alle tante recensioni troviamo anche alcuni focus sulla fotocamera, con particolare attenzione al comparto video.

È il caso di un video pubblicato su YouTube nel quale si vede un Pixel 6 Pro montato su un drone al fine di testarne le capacità di stabilizzazione nella registrazione video. A quanto pare Google ha fatto ancora una volta un ottimo lavoro, tanto che l’autore del video afferma che i risultati sono migliori di quelli che possono essere ottenuti con una GoPro.

Google Pixel 6 Pro, registrazione video al top

Il nuovo top di gamma di Mountain View, presentato la scorsa settimana, è stato montato su un piccolo drone (realizzato su misura) grazie a una staffa che lo sorreggeva in posizione verticale, come si può vedere nel video completo che trovate a fine articolo. Quello che sorprende delle riprese effettuate è la gamma dinamica, con i colori riprodotti in maniera molto realistica, unita a una stabilizzazione di assoluto livello.

Considerando che lo smartphone è stato montato direttamente sul drone, senza alcun sistema di smorzamento delle vibrazioni, le riprese sono molto stabili. Va inoltre considerato che il video è stato registrato utilizzando la telecamera ultra grandangolare, quindi non la soluzione migliore a disposizione degli utenti, quantomeno per ottenere video di altissima qualità.

Il video è stato registrato alla risoluzione di 1080p a 30 frame al secondo, con il risultato che vedete qui sotto e una qualità che sembra addirittura superiore a quella di una action camera. Ovviamente non si tratta di un test che vi consigliamo di fare, dopotutto mettere uno smartphone da 900 euro su un drone, per il quale serve l’apposito patentino, non è la mossa più intelligente, vista la facilità con cui potrebbe essere distrutto.

Vi lasciamo dunque alle immagini, che in questo caso valgono più di mille parole.