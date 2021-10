La situazione degli aggiornamenti per i dispositivi OnePlus non è migliorata negli ultimi due anni, poiché gli utenti hanno segnalato una serie di bug nel sistema operativo OxygenOS.

Purtroppo sembra che oggi si sia aggiunto un nuovo bug, dal momento che alcuni possessori di OnePlus 8 segnalano che Google Pay e altre app si sono disabilitate dopo un aggiornamento di sistema.

Alcuni utenti OnePlus 8 segnalano problemi con Google Pay e altre app bancarie

Alcuni utenti di OnePlus 8 hanno segnalato sui forum OnePlus e Reddit che Google Pay è stato disabilitato dopo l’aggiornamento 11.0.9.9.IN21BA di OxygenOS. Alcuni proprietari di questo smartphone OnePlus hanno inoltre riferito che le loro app bancarie e persino l’app McDonald’s sono state coinvolte in questo bug dopo l’aggiornamento.

Ulteriori approfondimenti hanno rivelato che questi dispositivi non superano la verifica SafetyNet di Google dopo l’aggiornamento, in quanto sembra che non riescano a trovare un profilo CTS corrispondente, come si intuisce dallo screenshot qui sotto condiviso da un malcapitato utente.

SafetyNet è un servizio di Google che verifica se un dispositivo esegue software autentico e certificato, in caso contrario le app finanziarie e i servizi di streaming premium spesso vengono disabilitati, come in questo caso.

Un dispositivo Android spesso non supera i controlli SafetyNet se è stato eseguito il root, ma un paio di utenti di OnePlus 8 hanno fatto notare di non aver eseguito questa pratica sui loro smartphone.

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso questo problema, ma tutte le lamentele sembrano provenire dai proprietari di OnePlus 8 residenti in Europa.