Due settimane fa il team di WhatsApp Beta stava pianificando di supportare le combinazioni di tonalità della pelle per le emoji di coppia, tuttavia la funzionalità era in fase di sviluppo. L’azienda sta continuando a lavorare su questa novità e oggi sono state finalmente aggiunte nuove emoji.

Ecco le novità di WhatsApp Beta 2.21.22.8

Come si può notare dall’immagine sottostante, WhatsApp permetterà di creare diverse combinazioni di tonalità della pelle usando due diversi emoji di coppia.

Un nuovo aggiornamento della versione beta dell’app di messaggistica per supportare questa funzionalità è già pianificato, ma purtroppo non è nota una data di rilascio.

Vale la pena specificare che le nuove emoji non sono ancora visibili in quanto questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo.

Proprio oggi Google ha annunciato una funzione per trasferire le chat di WhatsApp da iOS ad Android 12, per facilitare le cose a chi passa da un dispositivo Apple a uno smartphone Android.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento 2.21.22.8 per WhatsApp beta è attualmente disponibile agli utenti registrati al canale beta del Play Store, tuttavia è possibile installare manualmente il relativo APK scaricandolo da APK Mirror.

