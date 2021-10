Presentato in Cina qualche mese fa in coppia con il tablet Xiaomi Pad 5, a differenza del tablet (di cui trovate qui la nostra recensione), Xiaomi MIX 4 non è arrivato ufficialmente in Italia, invece in patria si appresta a diventare ancora più speciale grazie al nuovo “Exploration Theme“.

Xiaomi MIX 4: ecco l’Exploration Theme spaziale

Qualche ora fa, Xiaomi ha preso la parola su Weibo per annunciare il nuovo “Exploration Theme” dedicato a Xiaomi MIX 4.

Lo smartphone rimane quello che già conosciamo sia dal punto di vista estetico che tecnico, l’upgrade infatti riguarda essenzialmente la confezione di vendita, con una unboxing experience a tema astronomico. In primo piano si può notare Saturno coi suoi iconici anelli, mentre sullo sfondo appare Mimas, una delle lune principali del pianeta.

Tutto il tema della scatola ruota attorno al colore grigio, pertanto è quasi scontato che questa confezione di vendita sarà esclusiva della colorazione Ceramic Gray di Xiaomi MIX 4, che è anche l’unica raffigurata nelle immagini ufficiali.

In aggiunta a questo, gli acquirenti di Xiaomi MIX 4 Exploration Theme riceveranno anche un sacchetto dedicato di colore nero con “Xiaomi MIX 4” in lettere dorate.

Purtroppo continuano a mancare informazioni su un eventuale lancio globale dello smartphone, pertanto è impossibile dire se gli utenti fuori dalla Cina potranno sperimentare in prima persona questa esperienza di unboxing “out of this world” o se invece dovranno limitarsi ad ammirarla in foto.

