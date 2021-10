OPPO ha lanciato ufficialmente un nuovo smartphone in Cina. OPPO A56 5G arriva come successore del modello A55 5G che l’azienda ha lanciato in India non molto tempo fa e con il quale condivide lo stesso design e una gamma di specifiche che sono quasi identiche.

Caratteristiche di OPPO A56 5G

OPPO A56 è uno smartphone 5G che presenta una struttura interamente in metallo con un design posteriore sfumato che racchiude un modulo rettangolare destinato alla doppia fotocamera, anziché tripla come sul predecessore, composta da una fotocamera principale da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

OPPO A56 5G sfoggia uno schermo LCD da 6,5 ​​pollici con notch a goccia ed è trainato dal chipset MediaTek Dimensity 700 abbinato a 6 GB di RAM e a 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite una scheda microSD.

Il dispositivo esegue l’interfaccia ColorOS 11.1 basata su Android 11 ed è dotato di supporto NFC e di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente integrato con il pulsante di accensione.

OPPO A56 5G è alimentato da una gigantesca batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 10 W.

Disponibilità e prezzi di OPPO A56 5G

OPPO A56 5G è disponibile nei colori nero, viola e blu e debutta sul mercato cinese a un prezzo di 1.599 yuan (circa 215 euro). Le prenotazioni sono già aperte, tuttavia non ci sono ancora notizie in merito a disponibilità e prezzi in altri mercati.

