Il launcher Lawnchair 12 è stato annunciato ufficialmente e sebbene non sia ancora pronto per un rilascio pubblico, la build Alpha basata su Launcher3 ha un aspetto completamente nuovo e molte delle funzionalità della precedente versione Lawnchair 11, ma soprattutto include il supporto per Android 12.

Lawnchair offre un’esperienza simile al Pixel Launcher, ma con alcune funzionalità aggiuntive che hanno contribuito a renderlo un’opzione piuttosto popolare sugli smartphone Android.

Lawnchair 12 Alpa supporta Android 12 con Material You

Una delle più grandi novità di Lawnchair 12 Alpha è rappresentata dal supporto per il design Material You di Google, che al momento rende questo launcher piuttosto esclusivo essendo ancora pochissime le app di terze parti a supportarlo.

Come si vede dalle immagini l’app drawer, le cartelle, i pop-up e tutto il resto hanno ricevuto il nuovo look di Android 12. Lawnchair può estrarre il colore dominante dallo sfondo e usarlo nell’interfaccia utente e funziona su Android 8.1 e versioni successive.

Il launcher permette di effettuare una pressione prolungata sull’icona di un’app per cambiarne l’etichetta o nasconderla dal cassetto delle app e durante la ricerca nell’app drawer basta toccare Invio per aprire il primo risultato, inoltre è possibile impostare la tastiera in modo che si apra automaticamente con App Drawer.

Coloro che desiderano provare Lawnchair 12 possono installarlo insieme all’ultima versione pubblica se non sono pronti per eseguire la versione alpha.

