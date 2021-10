La presentazione ufficiale degli smartphone della serie Google Pixel 6 ha fatto crescere l’impazienza di chi non vede l’ora di poter toccare con mano i nuovi gioiellini del colosso di Mountain View anche se, come ormai sappiamo, per il nostro Paese ci sarà da attendere fino all’inizio del prossimo anno.

Tra i principali punti di forza dei telefoni di Google vi è il grande supporto software garantito dal suo team di sviluppatori agli utenti e in tal senso chi acquisterà Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro potrà contare su aggiornamenti del sistema operativo garantiti fino ad ottobre 2024 (ciò dovrebbe significare fino ad Android 15) e sulle patch di sicurezza fino ad ottobre 2026.

Tali garanzie sono state già inserite sul sito di supporto del colosso di Mountain View, in modo da fugare eventuali dubbi su ciò che gli utenti avranno nel momento in cui decideranno di acquistare uno dei nuovi smartphone di Google.

Il team di Google ci tiene a precisare che gli smartphone della serie Pixel ricevono aggiornamenti software regolari che includono miglioramenti della sicurezza, nuove funzionalità, aggiornamenti del sistema operativo, correzioni di bug e altro ancora, precisando che la ricezione di tali update è quasi immediata (non oltre due settimane dal rilascio ufficiale) in caso di device acquistati dal Google Store mentre potrebbe richiedere più tempo per i modelli brandizzati da qualche operatore.

Come controllare e aggiornare uno smartphone Google Pixel

Chi desidera conoscere tutti i dettagli relativi alla situazione software del proprio smartphone Google Pixel (sia la versione del sistema operativo che il livello di aggiornamento della sicurezza) non deve fare altro che accedere al menu delle Impostazioni e cercare la sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Google ricorda che gli utenti riceveranno una notifica ogni volta che un nuovo aggiornamento sarà disponibile, anche se è sempre possibile effettuare un controllo manuale dal menu delle Impostazioni per verificare l’eventuale disponibilità di update.