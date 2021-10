Ha preso il via oggi il Google Smart Home Developer Summit 2021 che fino a domani presenterà le novità in arrivo nella piattaforma di Google dedicata alla casa intelligente. Le novità non sono certo mancate, a partire da Matter, l nuova piattaforma per la smart home sviluppata e supportata dai maggiori produttori mondiali, come Google, Amazon, Apple e Samsung solo per citare i nomi più conosciuti.

Matter arriverà su Android

La prima importante novità annunciata da Google riguarda il supporto alla nuova piattaforma da parte di Android. L’arrivo dei primi dispositivi con il supporto a Matter era inizialmente previsto per la fine del 2021 ma la necessità di completare una serie di test ha comportato il posticipo del lancio alla prima metà del 2022.

Proprio in quel periodo tutti i dispositivi Android riceveranno il supporto a Matter attraverso un aggiornamento dei Play Services, una componente diventata ormai fondamentale per portare le principali novità sugli smartphone dotati del robottino verde. Il tutto farà parte di una nuova grande piattaforma, Google Home, nome che da oggi va a identificare la piattaforma di Google dedicata alla smart home.

La connessione di un dispositivo Matter sarà semplice come l’abbinamento di un paio di cuffie, con una interfaccia molto simile a quella di Fast Pair che permetterà all’utente di scegliere se utilizzare l’app ufficiale del produttore o l’interfaccia di Google Home per completare la prima configurazione. Il collegamento potrà avvenire attraverso la connettività Thread su Nest Hub max e Nest Hub di seconda generazione, o attraverso il WiFi sui dispositivi che supporteranno il nuovo standard.

Una nuova Google Home

Nella primavera del prossimo anno, quando Matter prenderà vita, Google rilascerà una serie di aggiornamenti che porteranno al nuovo Google Home Developer Center, che rappresenterà la nuova interfaccia per l’accesso alla documentazione e alla console di controllo. I primi a beneficiare di questa novità saranno gli sviluppatori, che potranno realizzare app e processi di configurazione personalizzati in maniera più semplice, tutto con un solo strumento.

Il nuovo Google Home SDK permetterà agli sviluppatori e ai produttori di creare più facilmente l’integrazione con Google Assistant mentre Google Home Mobile SDK faciliterà la creazione di companion app per i dispositivi Android. Il tutto gestito da Google Home IDE, una estensione per Visual Studio Code pensata proprio per questo scopo.

Routine personalizzate per una maggiore interazione

Finora abbiamo parlato soprattutto di novità dedicate agli sviluppatori, ma la nuova piattaforma Google Home porterà numerose novità e vantaggi anche per l’utente finale. Uno dei cardini sui quali si basa l’essenza stessa della smart home è la capacità di creare delle automazioni, per far interagire tra di loro in maniera intelligente i vari dispositivi connessi, come ad esempio l’accensione di una lampada quando viene rilevato un movimento o quando la luminosità ambientale scende sotto a un certo livello.

L’enorme varietà ed eterogeneità dei dispositivi per la smart home rende spesso difficile la creazione di nuove automazioni, soprattutto quando vengono utilizzati dispositivi realizzati da diversi produttori. È qui che entrano in gioco le Suggested Routines, che permetteranno agli sviluppatori di combinare i dispositivi connessi anche di produttori diversi in routine coordinate.

Saranno a disposizione contesti, trigger e tutta l’intelligenza della piattaforma Google per portare la smart home a un livello superiore. Gli utenti troveranno dunque delle routine preconfezionate direttamente nell’app Google Home, con il logo del relativo produttore e con suggerimenti pensati per utilizzare al meglio ogni dispositivo, scoprendo nuove funzionalità o possibilità di interazione sconosciute in precedenza.

Google continuerà inoltre ad aggiornare la Smart Home Directory, un sito che aiuta gli utenti a trovare dispositivi intelligenti compatibili con la piattaforma di Google, insieme alle esperienze e alle funzionalità che sarà possibile creare con ciascuno di essi o in combinazione con altri prodotti.