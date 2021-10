Ieri Xiaomi ha lanciato l’iniziativa NO IVA WEEK, che permette di approfittare di numerosi sconti sugli smartphone in vendita su mi.com. Ai tanti modelli che abbiamo visto se ne aggiunge un altro, disponibile in due varianti: stiamo parlando di POCO F3 5G, uno dei dispositivi più apprezzati nella sua fascia di prezzo.

POCO F3 5G in offerta con la NO IVA WEEK di Xiaomi

Le offerte della NO IVA WEEK di Xiaomi sono generalmente valide fino al 24 ottobre 2021, ma gli sconti su POCO F3 5G risultano disponibili solo per poche ore: si tratta infatti di una Flash Sale, valida solo per 48 ore (e dunque fino al 21 ottobre).

POCO F3 5G è uno smartphone di fascia media che offre display AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 870 con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (accompagnato da ultra-grandangolare da 8 MP e per macro da 5 MP) e batteria da 4520 mAh con ricarica rapida fino a 33 W.

Lo smartphone è disponibile all’acquisto in Italia dallo scorso marzo al prezzo di 369,90 e 399,90 euro per le versioni da 6-128 e 8-256 GB (escluso il prezzo speciale di lancio di 299 euro): durante la promozione Flash è possibile portarselo a casa a rispettivamente 303,20 e 327,79 euro, grazie al ribasso del 18,04% offerto dallo scorporo dell’IVA. Se siete interessati all’acquisto potete seguire i link qui sotto:

