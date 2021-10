Mentre il mondo Android volge il suo sguardo su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Xiaomi cerca di attirare su di sé l’attenzione del grande pubblico lanciando una nuova, ma interessante, promozione: da oggi e almeno fino al 24 ottobre 2021 saranno proposti sullo store ufficiale dell’azienda cinese sconti fino a 70 euro su alcuni prodotti, e in particolare su smartphone.

Ecco le migliori offerte della NO IVA WEEK di Xiaomi

La promozione di Xiaomi, valida fino alle ore 23.59 del 24 ottobre 2021 soltanto sul Mi Store online, si chiama NO IVA WEEK e, come già anticipato, consente di acquistare una serie di dispositivi dell’azienda cinese con uno sconto fino al 59% – rispetto al prezzo di listino – utilizzando uno dei codici sconto che di seguito vi andremo ad indicare (e ciascuno valido per uno specifico prodotto).

Vi consigliamo pertanto, qualora siate interessati ad acquistare uno degli smartphone summenzionati, di non perdere tempo e di procedere quanto prima all’acquisto sul Mi Store online. C’è tempo solo fino al 24 ottobre per approfittarne!

Mi Store online | NO IVA WEEK