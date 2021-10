Se siete interessati alle offerte di Kena Mobile e state valutando la portabilità del vostro numero, il second brand di TIM ha in serbo per voi una bella offerta: un buono Amazon del valore di 10 euro.

Buono Amazon con queste offerte di Kena Mobile

Entrando nel dettaglio, dalle ore 10:00 di oggi 19 ottobre fino alle ore 10:00 del 26 ottobre 2021, avete l’opportunità di ottenere un buono Amazon del valore di 10 euro da utilizzare per qualsiasi acquisto (tranne per i buoni Amazon) sul sito dell’eCommerce. Il premio verrà erogato tramite codice SMS entro 180 giorni dall’attivazione e solo a coloro che effettueranno almeno una ricarica in seguito all’attivazione, entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Le offerte in portabilità per ottenere il buono Amazon

Ecco le offerte ricaricabili da scegliere per ottenere il buono Amazon:

Kena 9,99 (link per l’offerta sul sito) offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete 4G di TIM a 9,99 euro al mese . L’offerta in portabilità è valida per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, CoopVoce, ho. Mobile, Fastweb, Tiscali e altri MVNO;

(link per l’offerta sul sito) offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete 4G di TIM a . L’offerta in portabilità è valida per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, CoopVoce, ho. Mobile, Fastweb, Tiscali e altri MVNO; Kena 12,99 (link per l’offerta sul sito) prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G di TIM a 12,99 euro al mese . L’offerta in portabilità è valida per qualsiasi operatore telefonico;

(link per l’offerta sul sito) prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G di TIM a . L’offerta in portabilità è valida per qualsiasi operatore telefonico; Kena 7,99 Special (link per l’offerta sul sito) offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete 4G di TIM a 7,99 euro al mese. L’offerta in portabilità è valida per chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Lycamobile, Spusu e altri MVNO.

Tutte le offerte Kena Mobile

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche