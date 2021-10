Google vuole dare un’altra spinta ai suoi servizi e per farlo pubblica una nuova applicazione, dal nome Google Play Protect Service, nel Google Play Store con l’obiettivo di aggiornare un altro importantissimo servizio presente all’interno di Android.

Google Play Protect Service, infatti, è un pacchetto che racchiude tutte le funzionalità di Google Play Protect, che possiede lo scopo di controllare regolarmente le applicazioni installate e il dispositivo alla ricerca di comportamenti anomali e dannosi, e ora essendo disponibile nel Google Play Store consente a Google di aggiornarlo senza dover necessariamente passare per un aggiornamento di sistema.

Security starts with Google Play Protect. Security starts at the application layer with Google Play Protect’s built-in malware defense. Backed by Google’s machine learning, it’s always adapting and improving. Every day, Google Play Protect automatically scans all of the apps on Android phones and works to prevent the installation of harmful apps, making it the most widely deployed mobile threat protection service in the world.