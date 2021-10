Sul sito OnePlus sono disponibili alcune nuove offerte che permettono di portarsi a casa uno smartphone della casa a prezzo scontato, anche con cuffie in bundle. L’iniziativa tocca gran parte della gamma del produttore cinese, come OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord 2 5G e le cuffie OnePlus Buds Z: scopriamo il nuovo coupon.

Le offerte OnePlus con il nuovo coupon OCTFESTA

Il nuovo coupon OCTFESTA permette di risparmiare fino all’11% sull’acquisto di alcuni degli smartphone Android più recenti di casa OnePlus. In più, in certi casi permette di ottenere a prezzo agevolato le cuffie OnePlus Buds Z o OnePlus Buds Pro. Ecco le iniziative promozionali a disposizione sul sito fino alle fine del mese di ottobre, salvo esaurimento scorte.

OnePlus 9 Pro Limited Bundle a 1039 euro (smartphone in versione 12-256 GB, OnePlus Buds Pro e OnePlus Nord Handy Fanny Pack)

OnePlus 9 Limited Bundle a 879 euro (smartphone in versione 12-256 GB, OnePlus Buds Pro e OnePlus Nord Handy Fanny Pack)

OnePlus 9 Pro da 800,11 euro (con OnePlus Buds Z incluse)

OnePlus 9 da 629,10 euro

OnePlus 8T Limited Bundle a 483,55 euro (con OnePlus Buds Z incluse)

OnePlus 8T da 459,08 euro (con Karbon Bumber Case)

OnePlus Nord Limited Bundle a 407,55 euro (con OnePlus Buds Z incluse)

OnePlus Nord 2 5G da 379,05 euro

OnePlus Nord da 343,17 euro (con Sandstone Bumper Case)

OnePlus Nord CE Limited Bundle a 290,46 euro (con OnePlus Buds Z incluse)

OnePlus Nord CE 5G da 269,10 euro

Per ottenere i prezzi qui sopra è necessario digitare il codice sconto OCTFESTA durante il checkout, all’interno del campo dedicato ai voucher (raggiungibile dopo aver aggiunto il prodotto desiderato al carrello). Per scoprire tutte le offerte speciali di OnePlus attualmente disponibili potete seguire il link qui in basso.

Offerte speciali OnePlus

