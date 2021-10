Continuiamo a seguire con attenzione il lavoro del team di sviluppatori di Google volto a rinnovare l’interfaccia delle varie applicazioni del colosso di Mountain View per adeguarla a Material You, il linguaggio di design introdotto con Android 12 e che con buona probabilità ci farà compagnia per tanti mesi.

Nelle ultime settimane sono state numerose le applicazioni di Google ad essere state aggiornate con più o meno importanti modifiche all’interfaccia utente e l’ultima in ordine di tempo ad essere protagonista di questo restyling è l’app Google Pixel Sounds.

Le novità introdotte nell’app Google Pixel Sounds

Con la nuova versione di questa applicazione (la 3.0) non vengono solamente apportate delle modifiche a livello grafico, in quanto il team di sviluppatori ha deciso di arricchire la libreria di suoni disponibili con una nuova collezione intitolata “Material Adventures” (durante il periodo di Android 12 Beta aveva già ottenuto dei nuovi suoni di notifica, allarmi e suonerie).

In seguito a tale riprogettazione grafica dell’app la visualizzazione a griglia viene sostituita da un elenco standard che utilizza angoli arrotondati e in alto viene mostrato ciò che è “attualmente impostato”, seguito da nove raccolte in totale (ossia My Sounds, Pixel Sounds, Material Adventures, Classical Harmonies, Minimal Melodies, Reality Bytes, Retro Riffs, Play It Loud e Seasonal Celebrations).

Non manca il supporto ai colori dinamici, uno dei punti di forza di Material You, che viene sfruttato per mettere in evidenza la selezione corrente mentre la visualizzazione di una raccolta mostra la grafica del gradiente in alto.

A seguire due screenshot della vecchia interfaccia di Google Pixel Souds seguiti da tre con quella nuova basata su Material You:

Previous Next Fullscreen

Stando a quanto apprendiamo da 9to5Google (ove potete trovare anche la nuova collezione, composta da 14 allarmi, 14 suoni di notifica e 14 suonerie), la versione 3.0 di Google Pixel Sounds è in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli smartphone Google Pixel.