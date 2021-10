Lu Weibing, general manager di Redmi, ha pubblicato un post su Weibo indicando che la compagnia è quasi pronta al lancio in Cina della serie Redmi Note 11. Sebbene Weibing non abbia specificato il giorno preciso del lancio – alcuni sono convinti che possa coincidere con il giorno dei single in calendario l’11 novembre prossimo -, un leaker ha svelato le probabili specifiche di Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro.

Le specifiche di Redmi Note 11 e Note 11 Pro

Andando con ordine, Redmi Note 11 è atteso con un pannello LCD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera frontale da 13 MP, una fotocamera posteriore con almeno un sensore da 50 MP e il processore MediaTek Dimensity 810. Il leaker parla poi di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W e due varianti in termini di RAM e storage con 6+128 GB o 8+128 GB. Venendo ai prezzi, Redmi Note 11 dovrebbe costare 1199 yuan e 1599 yuan in relazione alla versione scelta, circa 160 euro e 215 euro al cambio.

Per quanto riguarda Redmi Note 11 Pro, invece, le specifiche leak fanno riferimento a un dispositivo con un accento decisamente più interessante. Il display sarebbe di tipo OLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, la fotocamera frontale è attesa da almeno 16 MP e si parla anche di un sensore posteriore da 108 MP; come processore è atteso il MediaTek Dimensity 920. Redmi Note 11 Pro monterebbe la stessa batteria da 5000 mAh ma in questo caso con ricarica rapida a 67 W, speaker stereo in collaborazione con JBL e almeno tre varianti: 6+128 GB, 8+128 GB e 8+256 GB. I prezzi partirebbero da 1599 yuan per arrivare a 1799 yuan e 1999 yuan, rispettivamente 215 euro, 240 euro e 270 euro al cambio.

In copertina Redmi Note 10 Pro

