Se di recente di aveva colti un po’ di sorpresa la decisione di Sony di non commercializzare in Italia il nuovo Sony Xperia 5 III, tenetevi forte, perché la notizia che state per leggere è strana, ai limiti del bizzarro: sta nascendo una collaborazione tra Sony e Meizu per portare le app del secondo sui prossimi smartphone del primo.

La notizia arriva dalla Cina ed è sicuramente insolita: viene citata la nascita imminente di una collaborazione tra Sony e Meizu avente ad oggetto l’approdo delle applicazioni della Flyme sugli smartphone della serie Xperia.

Il primo teaser al riguardo parla di app localized, dunque gli utenti europei – per lo meno quelli che avranno la possibilità di acquistare ufficialmente i nuovi smartphone Sony – potrebbero evitarsi l’arrivo di una bella quantità di bloatware sui device della casa giapponese.

Se da una parte la collaborazione tra due produttori può essere generalmente considerata come un segnale positivo, dall’altra gli smartphone Sony hanno tradizionalmente potuto vantare un’esperienza software pulita e con pochi fronzoli inutili; l’aumento del numero di app preinstallate, per giunta non proprietarie del produttore, potrebbe far storcere il naso ai fan storici del brand.

D’altro canto, Sony non sarebbe il primo produttore ad aprirsi a collaborazioni di questo tipo, per esempio Samsung preinstalla da anni una certa quantità di app di terze parti sui propri dispositivi. Per i produttori è un modo come un altro per procurarsi qualche entrata extra e incrementare i margini di profitto senza aumentare i prezzi.

