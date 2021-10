Brutte notizie per chi stava aspettando il nuovo smartphone della casa nipponica: nonostante le prime indicazioni, Sony Xperia 5 III non sarà disponibile all’acquisto in Italia. Lo smartphone Android, presentato la scorsa primavera insieme a Sony Xperia 1 III, non arriverà nel nostro Paese.

Sony Xperia 5 III non sarà commercializzato in Italia

Chi lo stava aspettando dovrà mettersi il cuore in pace, a meno di non voler rivolgersi al mercato estero. Sony Xperia 5 III non arriverà in Italia, purtroppo. Lo smartphone è stato svelato lo scorso aprile, ma durante il mese di luglio sono stati diffusi i dettagli riguardanti il prezzo e la disponibilità per il nostro mercato: era previsto l’arrivo a settembre al prezzo di 999 euro, ma evidentemente il produttore ha cambiato idea.

Per chi se lo fosse perso, Sony Xperia 5 III è uno smartphone di fascia alta caratterizzato da display CinemaWide OLED 21:9 da 6,1 pollici a 120 Hz e con risoluzione Full-HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, connettività 5G, altoparlanti stereo con 360 Reality Audio e Spatial Sound, certificazione IP68, tripla fotocamera posteriore con ottiche ZEISS e batteria da 4500 mAh.

Niente da fare per gli acquirenti italiani però, perché Sony Xperia 5 III non sarà disponibile nel nostro Paese. Siete delusi da questa notizia? Stavate aspettando l’arrivo del nuovo smartphone Android della casa nipponica? Fateci sapere la vostra.

