In collaborazione con la Società svedese per la conservazione della natura, Google introduce alcuni nuovi animali 3D all’interno della “collezione” accessibile all’interno delle ricerche da smartphone. Si tratta di cinque animali, visualizzabili in 3D grazie alla Realtà Aumentata.

Volpe artica e non solo: ecco i nuovi animali 3D disponibili su Google in AR

La Società svedese per la conservazione della natura è un’organizzazione dedicata alla sostenibilità ecologica e alla conservazione delle specie in via di estinzione, e Google ha collaborato proprio per sensibilizzare gli utenti riguardo quest’ultimo punto.

I nuovi animali 3D a disposizione nelle ricerche sono infatti tutti in pericolo in Svezia o nel mondo: troviamo la volpe artica, la cui popolazione è decisamente calata in Scandinavia nell’ultimo secolo, ma anche la focena, la lince, il bombo dei muschi (Bombus Muscorum) e il picchio dorsobianco.

Potete scoprirne di più su questi animali e visualizzarli in 3D o addirittura in Realtà Aumentata proprio come se fossero al vostro fianco utilizzando uno smartphone Android o iOS compatibile (qui la lista completa): basta che li cerchiate su Google dal vostro browser preferito oppure direttamente dall’app Google e selezioniate “Visualizza in 3D” e poi “Vedi nello spazio” come mostrato negli screenshot qui sopra.

