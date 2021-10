Durante lo sviluppo di Android Lollipop il team di sviluppo di Google aveva realizzato Smart Lock, una soluzione in grado di facilitare lo sblocco di alcuni dispositivi come smartphone e anche Chromebook.

Google aggiorna l’interfaccia di Smart Lock

Smart Lock per Android, ad esempio, permette di sbloccare il proprio smartphone bypassando completamente l’utilizzo di PIN o sequenze di sblocco in presenza di alcuni criteri di affidabilità come connessioni Bluetooth, NFC, luoghi attendibili, riconoscimento della voce e molto altro.

A distanza di molti anni dalla sua introduzione, Google ha finalmente iniziato a svecchiare l’interfaccia di Smart Lock rilasciando un aggiornamento ai Google Play Services da cui dipende lo stesso Smart Lock. Le novità si toccano con mano già dal menu generale della funzione, dove adesso il design è in pieno stile Android 12 con tanto di testo centrato e più moderno.

La voce “On-body detection” presenta adesso un’animazione seguita da un toggle rapido per attivare la funzione; “Trusted places” non mostra grandi novità per quanto riguarda gli elementi mostrati a schermo; “Trust devices” abbraccia adesso un’animazione con tanto di smartwatch e smartphone muniti di un design più moderno.

L’aggiornamento alla nuova interfaccia per Smart Lock è disponibile aggiornando i Google Play Services alla versione 21.36.14 tramite il badge del Play Store sottostante.

