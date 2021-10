Benché la stragrande maggioranza dei siti web sia sviluppata per supportare a pieno i dispositivi mobile come gli smartphone, in alcuni casi risulta necessario aumentare la dimensione del testo per leggere meglio una frase. Se su desktop Google Chrome dispone dell’apposita funzione di zoom, su mobile il browser web di Google è ancora orfano di questa importante funzione spesso utile anche per chi ha problemi di vista.

La funzione zoom in test su Google Chrome Canary

Un utente di Reddit, però, ha scoperto che il colosso di Mountain View sta testando la funzionalità “Page Zoom” su Google Chrome Canary che, proprio come su desktop, permette di incrementare i livelli di zoom di una pagina web con appositi tasti virtuali. Tramite l’immagine sottostante, infatti, possiamo notare come il testo della pagina web sia incrementato del 110% dando anche la possibilità di incrementare o ridurre il livello di zoom secondo le proprie necessità.

Come capita spesso, la funzionalità può essere sfruttata solo attivando l’apposito flag che potete copiare e incollare sulla barra degli indirizzi di Google Chrome Canary:

#enable-accessibility-page-zoom

Ad oggi non è chiaro quando Page Zoom verrà introdotto anche nella versione stabile di Google Chrome, ma c’è una buona probabilità che troverà posto già nella versione 95 di Google Chrome. Nel mentre potete vedere la funzione in opera scaricando l’ultima versione di Google Chrome Canary tramite il badge del Play Store sottostante:

