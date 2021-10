Google vuole dare un’altra spinta ai suoi servizi e per farlo pubblica una nuova applicazione, dal nome Private Compute Services, nel Google Play Store con l’obiettivo di aggiornarne alcuni molto importanti presenti all’interno di Android.

Private Compute Services arriva nel Play Store

Private Compute Services, infatti, è un pacchetto che racchiude i servizi Live Caption, Now Playing e Smart Reply, che sono preinstallati all’interno di Android e permettono di utilizzare le rispettive funzioni, e ora essendo disponibile nel Google Play Store consente a Google di aggiornare i tre servizi senza dover necessariamente passare per un aggiornamento di sistema. Private Compute Services è in sostanza un’applicazione complementare di quella Android System Intelligence, la quale include altri servizi presenti all’interno del sistema operativo.

Per essere scaricata e aggiornare la versione precedente presente all’interno di Android però è necessario che all’interno dello smartphone ci sia Android 12 poiché Private Compute Services non è compatibile con le versioni precedenti, per cui, per ora, è disponibile solamente per pochi Google Pixel.

Download Private Compute Services dal Google Play Store