Da un paio di settimane Samsung sta rilasciando gli aggiornamenti di sicurezza con le patch di ottobre per un vasto numero di dispositivi. La serie Samsung Galaxy S21 è stata la prima a riceverla, addirittura durante gli ultimi giorni di settembre, e ultimamente gli aggiornamenti Samsung si stanno susseguendo a cadenza quasi giornaliera interessando smartphone e tablet.

Fine del supporto per Samsung Galaxy Note 8

Tra i tanti dispositivi che stanno ricevendo i firmware con le patch di sicurezza aggiornate, Samsung saluta per l’ultima volta l’ottimo Samsung Galaxy Note 8. Lo smartphone ha ufficialmente raggiunto la fine del suo supporto e non riceverà più gli aggiornamenti software, nemmeno quelli semestrali. Lanciato ormai nel lontano 2017 con a bordo Android 7.1.1 Nougat, l’ex smartphone di fascia alta di Samsung non solo è stato in grado di far risollevare l’azienda dopo il disastro di Samsung Galaxy Note 7, ma ha dato anche il via all’arrivo di sistemi fotografici con sensori multipli.

Se disponete ancora un Samsung Galaxy Note 8 forse è arrivato il momento di guardarsi attorno alla ricerca di un nuovo smartphone Samsung, oppure di cambiare aria e puntare alle varie alternative offerte dagli altri smartphone Android.

