Il cambiamento climatico è già oggi un’emergenza reale e tangibile, come dimostrano quasi quotidianamente i servizi dei TG sulle alluvioni, inondazioni e fenomeni atmosferici violenti e spesso imprevedibili. Google è da sempre in prima linea per dare l’esempio e guidare la transizione verso nuove forme di energia a zero emissioni di CO2 – ricordiamo che la compagnia ha assunto l’impegno di ridurre a zero le emissioni di CO2 entro il 2030 -, e quest’oggi svela alcune iniziative pensate per aiutare le persone a prendere in considerazione svelte più ecosostenibili.

Le iniziative ecosostenibili su Maps, Ricerca e non solo

In virtù dell’impegno preso di aiutare più di un miliardo di persone a fare scelte più ecosostenibili entro il 2022, Google Maps fin da oggi permette di scegliere opzioni che hanno un impatto minore sull’ecosistema e sull’ambiente. Sempre da oggi, su Google Voli sarà possibile scoprire la quantità di emissioni associate alle singole poltrone per ogni volo, così da poter scegliere le opzioni che inquinano meno. La scelta degli hotel, inoltre, mette in evidenza le strutture che hanno abbracciato policy a favore dell’ecosostenibilità come la certificazione Green Key o EarthCheck. La compagnia si impegna di offrire maggiori opzioni di scelta anche durante l’acquisto di nuovi elettrodomestici, direttamente su Google Shopping, restringendo la selezione sui modelli più convenienti e sostenibili.

A partire da oggi negli USA, e nel 2022 in Europa, Google Maps proporrà per default il percorso che comporta una minore quantità di emissioni di carbonio nel caso in cui l’ora stimata di arrivo sia simile a quella relativa all’itinerario più veloce. Questa nuova funzionalità, da sola, renderà possibile evitare più di un milione di tonnellate di emissioni di carbonio all’anno, pari all’inquinamento prodotto da 200 mila automobili, ma offrirà anche un risparmio sul portafogli riducendo il consumo di carburante. La Ricerca Google renderà più semplice confrontare le prestazioni delle auto ibride e dei veicoli elettrici in rapporto ai modelli a benzina, mettendo in risalto gli eventuali sgravi per scoprire l’effettivo costo prima di procedere all’acquisto dell’auto. Questa funzione sarà disponibile negli USA già da quest’anno, e verrà affiancata da altre opzioni durante il 2022.

In sintesi, l’obbiettivo ultimo di Google è quello di rendere accessibili le opzioni per abbracciare uno stile di vita più attento all’ecosistema.

