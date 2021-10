Il team di Google è al lavoro su una nuova funzionalità per Google Chrome che ha come obiettivo quello di consentire agli utenti di visualizzare una raccolta con “le memorie” del proprio account di Google Foto su una pagina nuova scheda.

Ricordiamo che gli sviluppatori del colosso di Mountain View di recente hanno aggiunto un widget per visualizzare i ricordi nella schermata principale dei dispositivi Android e questa nuova funzionalità con fa altro che offrire agli utenti un ulteriore modo per avere accesso ai più bei ricordi del proprio account Google Foto.

Come testare la nuova funzione di Google Foto su Google Chrome

Gli utenti che desiderano provare in anteprima questa nuova funzionalità su Chrome devono accertarsi di avere la possibilità di abilitare il flag NTP Photos Module (la cui descrizione recita: “mostra il modulo Google Foto nella pagina Nuova scheda: Mac, Windows, Linux, Chrome OS”).

Stando a quanto apprendiamo da Chrome Story, questo flag pare sia disponibile nel canale Canary di Google Chrome e dovrebbe esserlo anche in quelli Dev e Beta. Una volta abilitato il flag, è necessario riavviare il browser e la nuova funzionalità dovrebbe essere operativa.

Nel seguente screenshot è possibile vedere il prompt che consente di abilitare i ricordi nella pagina della nuova scheda:

E questa è l’interfaccia della nuova funzionalità:

Senza dubbio non tutti gli utenti saranno felici di questa nuova feature ma è certo che per molti sarà decisamente più semplice avere accesso ai propri ricordi in questo modo piuttosto che passando da Google Foto.

Come scaricare le ultime versioni del browser

Se siete impazienti di provare in anteprima le nuove funzionalità studiate dal team di sviluppatori di Google Chrome, potete scaricare una delle versioni Canary (la trovate qui), Dev (la trovate qui) e Beta (la trovate qui), ovviamente consapevoli del fatto che potrebbero presentare dei bug anche piuttosto importanti.