Il menu di spegnimento di Android è stato oggetto di alcune modifiche al design nel corso degli anni ma non sempre è facile rendersi conto di ciò che viene cambiato da Google, in quanto si tratta di una funzionalità che spesso viene personalizzata (anche in modo pesante) dai vari produttori di smartphone, in modo da adeguarla alle esigenze della propria interfaccia.

Con Android 11 il team di Google ha deciso di aggiungere al menu di spegnimento delle scorciatoie per l’automazione domestica intelligente, in modo da trasformare il device in una sorta di vero e proprio hub per il proprio ecosistema smart home ma con Android 12 pare che gli sviluppatori del colosso di Mountain View abbiano deciso di puntare su un design più minimal.

Come migliorare Android 12 con l’app Classic Power Menu

Ebbene, gli utenti Android 12 che rimpiangono l’interfaccia del menu di spegnimento della precedente versione dell’OS potrebbero trovare un valido alleato in Classic Power Menu: si tratta, infatti, di un’applicazione che non solo consente di ripristinare i controlli del dispositivo e le funzioni di accesso rapido ma anche di personalizzare questo menu a proprio piacimento.

Realizzata da Kieron Quinn, un membro di XDA Developers, Classic Power Menu è un’app versatile che permette di personalizzare il menu di spegnimento sui dispositivi con Android 11 (o versione superiore).

E così Classic Power Menu permette di aggiungere pulsanti per catturare uno screenshot, riavviare per il recovery, riavviare l’interfaccia del bootloader e gestire i dispositivi smart home, il tutto con la possibilità di creare un tema basato sullo sfondo di Material You.

Questa applicazione richiede il root del device e, per evitare che all’atto della pressione del tasto di accensione si assista a un leggero ritardo o alla visualizzazione per un attimo del menu di alimentazione di serie prima che venga mostrato quello personalizzato, è consigliato l’utilizzo di un modulo Xposed opzionale.

Potete trovare tutte le informazioni sul profilo GitHub dello sviluppatore mentre l’app Classic Power Menu può essere scaricata qui.