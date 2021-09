La possibilità di modificare un widget dopo che è stato posizionato su Android 12 è stata annunciata quest’estate e ora la funzionalità inizia a essere implementata per alcune app aggiornate.

Android 12 mette a disposizione un nuovo modo per gestire i widget nell’interfaccia Material You attraverso il pulsante “Riconfigura”.

Il pulsante per riconfigurare i widget di Android 12 è in arrivo

“Riconfigura” è un pulsante di azione mobile che appare quando l’utente posiziona, sposta o ridimensiona un widget, consentendogli di riconfigurare le sue impostazioni senza rimuoverlo.

Grazie all’API Reconfigure, gli sviluppatori dovrebbero avere un modo semplice per consentire agli utenti di impostare widget più complessi.

Il nuovo pulsante per riconfigurare i widget di Android 12 è stato individuato sul nuovo widget Material You per Google Drive, ma non su altre app Google degne di nota, come ad esempio Google Keep, tuttavia il controllo è apparso anche per il widget di un’app di terze parti (Series Guide).

