L’evento Search On 2021, svoltosi nel corso del pomeriggio, ha visto numerose novità anche per Google Lens, il servizio di Google che permette di riconoscere gli oggetti presenti nelle immagini. Sono ben tre le novità annunciaste oggi, relative sia alle piattaforme mobili, Android e iOS, sia a quelle desktop.

Miglioramenti delle prestazioni con MUM

Annunciato a maggio in occasione del Google I/O 2021 MUM (Multitask Unified Model), originariamente dedicato a Google Search, si appresta a sbarcare anche su Google Lens, dove a partire dai primi mesi del prossimo anno porterà dei notevoli miglioramenti. MUM è in grado di raccogliere e interpretare informazioni da un vasto numero di formati, come testo, immagini e video.

In questo modo è possibile creare nuove modalità di ricerca, alcune delle quali sono state mostrate al Search On 2021 su Google Lens. È possibile, ad esempio, aggiungere testi alle ricerche visuali e porre nuove domande sui risultati visualizzati. In questo modo se vedete una maglietta che vi piace, ma volete lo stesso stile sui calzini, potete provare a porre la domanda per ricevere una risposta in merito.

La nuova funzione sarà disponibile nel corso dei prossimi mesi, ovviamente a partire dalla lingua inglese.

Google Lens su desktop

Dopo aver fatto la propria timida comparsa sul desktop di alcuni clienti, grazie a un aggiornamento lato server, Google Lens si appresta a sbarcare sui computer di tutti nel corso dei prossimi mesi, ovviamente all’interno del browser Google Chrome. Diventerà dunque più semplice cercare informazioni relative a immagini, testi e video di un sito web, con i risultati delle ricerche mostrati nella stessa scheda.

Modalità Lens su iOS

Novità anche per gli utenti iPhone, che potranno ora utilizzare Lens per effettuare ricerche su tutte le immagini presenti nell’app Google. La funzione, chiamata Modalità Lens, è al momento limitata agli Stati Uniti e permette di cercare informazioni relative all’acquisto dei prodotti presenti nelle immagini.