HONOR debutta alla Milano Fashion Week con il fotografo e video maker Simone Pollastri, che ha fornito qualche consiglio per ottenere le foto più glamour con il nuovo smartphone di punta del marchio: esatto, stiamo parlando di HONOR 50, che si prepara ad arrivare anche in Italia.

HONOR 50 in arrivo in Italia: l’anteprima alla Milano Fashion Week

HONOR 50 debutta in anteprima alla Milano Fashion Week in compagnia di Simone Pollastri, la persona ideale per mettere alla prova le capacità fotografiche del nuovo smartphone. Come abbiamo visto alla presentazione ufficiale, il flagship della casa cinese mette a disposizione cinque sensori in tutto: troviamo una fotocamera principale da 108 MP e una ultra-grandangolare da 8 MP (con angolo di 112°), accompagnate da due sensori da 2 MP per macro e profondità, oltre a una fotocamera per i selfie da 32 MP.

Tutto questo permette di sfruttare diverse funzionalità, come ad esempio Dual View per riprendere allo stesso tempo coi sensori posteriori e quello anteriore, ma anche la modalità grandangolo, Slow Motion, Fast Motion e la modalità notte per le condizioni di poca luce. HONOR 50 ha accompagnato il fotografo durante gli scatti frenetici della Fashion Week e ha preso il posto della sua solita attrezzatura, più pesante e ingombrante.

“Con HONOR 50 mi sono trovato molto bene in questo senso: il device è estremamente leggero e al contempo molto performante; grazie alla fotocamera sono riuscito a raggiungere ottimi risultati con un unico telefono. Fatte queste premesse, posso affermare che il futuro sia proprio in questi strumenti, le immagini e i video sono di grande qualità e sfiorano i contenuti professionali“, ha dichiarato Simone, che ha poi aggiunto il suo apprezzamento per una funzione in particolare.

“Ci sono diverse features che ho apprezzato di HONOR 50, ma forse quella più innovativa è la modalità Dual View che ti permette di girare video attivando contemporaneamente le due videocamere, sia quella posteriore che quella frontale. In questo modo “catturare il momento” diventa ancora più semplice e soprattutto non c’è bisogno di portar con sé troppe fotocamere o strumenti di registrazione. Sarebbe interessante poter sfruttare questa feature anche nello sport, come se fosse una action camera in tempo reale.”

Ma quali sono i consigli di Simone Pollastri per ottenere un ottimo scatto con HONOR 50? “La mia idea di scatto perfetto si basa sulla conversione del digitale in analogico, ma spesso non riesco a portar con me la 35 mm, dunque lavoro di post-produzione. Ci sono delle impostazioni che mi aiutano a rendere le immagini più simili al modello “vintage”: in questo caso mi piace zoommare per creare una grana che ricorda gli scatti del passato, lavorando con l’esposizione e sperimentando un contesto luce perfetto per una patina esteticamente molto interessante. Ultimamente amo anche utilizzare l’effetto di grandangolo, presente anche in HONOR 50, ritengo che sia cool soprattutto nell’ambito moda – consiglio sempre di utilizzare questa modalità sfruttando l’ambiente che incornicia il soggetto.”

HONOR non si è purtroppo sbottonata e non ha ancora rilasciato una data di uscita o il prezzo di HONOR 50 per l’Italia, ma abbiamo comunque la conferma ufficiale che lo smartphone arriverà. La casa cinese si è limitata a dire che sarà presto disponibile nel nostro Paese: state aspettando con trepidazione il nuovo dispositivo del produttore?

