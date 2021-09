ZTE ha presentato lo smartphone Axon 30 Pro Plus UD Edition, un dispositivo dal nome non tanto orecchiabile ma che nasconde una funzionalità peculiare: la fotocamera frontale sotto il display.

Caratteristiche ZTE Axon 30 Pro Plus UD Edition

Visto di petto, Axon 30 Pro Plus UD Edition sembra far parte di quella ristretta categoria di smartphone Android muniti di un qualche sistema motorizzato per attivare il sensore fotografico frontale. Invece no: Axon 30 Pro Plus UD Edition integra la fotocamera frontale sotto il display, motivo per cui è anche ben visibile una importante ottimizzazione delle cornici.

Lo smartphone dispone di un gigante pannello AMOLED da 6,92 pollici, il che lo avvicina quasi di più ai tablet che agli smartphone, con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz (con frequenza di campionamento dei tocchi a 360 Hz). All’interno dell’ultima creatura di ZTE trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 870, fino a 512 GB di spazio interno – non sono noti i dettagli sulla RAM -, una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 55 W, modulo Wi-Fi 6, connettività 5G e Bluetooth 5.1.

La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64 MP con apertura f/1.79, un sensore ultra grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP; la fotocamera frontale è invece da 16 MP.

Prezzo e disponibilità

ZTE non ha ancora rilasciato informazioni circa la disponibilità e il prezzo di Axon 30 Pro Plus UD Edition, ma è molto probabile che si tratti di una esclusiva per il mercato cinese.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartphone Android