Mancano ancora diversi mesi al lancio ufficiale della serie Samsung Galaxy S22 ma in Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei prossimi smartphone di punta dell’offerta del colosso coreano.

Proviamo quindi a ricapitolare quanto è emerso sino a questo momento, così da farci un’idea di ciò che possiamo attenderci dai tre smartphone di Samsung.

Le principali caratteristiche della serie Samsung Galaxy S22

Iniziando dal modello “base”, tra i suoi punti di forza non dovrebbero mancare un display da 6,06 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 898 o Samsung Exynos 2200 (a seconda dei vari mercati), un sensore fotografico primario Samsung GN5 da 50 megapixel e una batteria da 3.700 mAh.

Le dimensioni dello schermo e la capacità della batteria sono state confermate nelle scorse ore da Ice Universe su Twitter e, nel caso in cui si dovessero rivelare corrette, Samsung Galaxy S22 sarebbe il modello più compatto tra quelli lanciati dal colosso coreano negli ultimi anni (ovviamente sempre facendo riferimento a questa serie di telefoni).

Passando alla variante “Plus“, al momento non è chiaro se potrà contare sul medesimo display o su uno leggermente più grande mentre non dovrebbero cambiare né il processore (sempre Qualcomm Snapdragon 898 o Samsung Exynos 2200, a seconda dei mercati) né il sensore primario della fotocamera posteriore (Samsung GN5 da 50 megapixel). La batteria, invece, dovrebbe avere una capacità di 4.500 mAh.

Ma è ovviamente Samsung Galaxy S22 Ultra il modello più interessante (oltre che il più costoso), forte di un display più grande e di una fotocamera più prestante (potrebbe avere un sensore primario da 200 megapixel realizzato in collaborazione con Olympus).

Il suo processore dovrebbe essere sempre un Qualcomm Snapdragon 898 o un Samsung Exynos 2200 (forse con una GPU AMD leggermente migliore) e la sua batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 45 W)

Appuntamento alle prossime anticipazioni.