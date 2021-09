Se negli anni display sempre più grandi e processori sempre più potenti avevano portato i produttori di smartphone a dotare i propri dispositivi di grandi batterie, Samsung potrebbe decidere di invertire la rotta; che si tratti di progresso nei consumi e nell’ottimizzazione o semplice ricerca di spazio, Samsung Galaxy S22 potrebbe avere un batteria più piccola di Galaxy S21.

Una batteria più piccola attende Samsung Galaxy S22?

Samsung Galaxy S21, il modello base dell’alta gamma di Samsung, monta infatti una batteria da 4000 mAh, che nella realtà sono effettivamente 3880 mAh; Samsung Galaxy S22, almeno secondo le ultime informazioni, dovrebbe montare un batteria da 3590 mAh, ovverosia circa l’8% più piccola.

Un controsenso, a primo impatto, visto che Samsung Galaxy S22 ci si attende abbia qualcosa in più da offrire rispetto al predecessore (e quindi qualche mAh in più da consumare). Samsung però potrebbe aver deciso di affidarsi all’ottimizzazione dei componenti, puntando ad offrire di più ma senza consumare più energia, e magari montare una batteria più piccola che dia modo di ridurre le dimensioni del prodotto (o fare spazio per qualche altro componente).

Al momento però risulta difficile capire le ragioni di Samsung, anche considerando che sul modello Ultra Samsung avrebbe deciso di montare una batteria da 5000 mAh esattamente come nella versione di quest’anno.

In copertina Samsung Galaxy S21