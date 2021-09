Oggi è in arrivo una pioggia di aggiornamenti in casa Samsung, ASUS, HONOR, Fitbit e Huawei, chiara conferma di come continui il lavoro degli sviluppato teso a migliorare i dispostivi in modo da offrire agli utenti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Senza indugiare oltre, scopriamo i dispositivi aggiornati e le novità introdotte dagli update.

Samsung Galaxy F41

L’aggiornamento per Samsung Galaxy F41, non ancora rilasciato per gli utenti del Belpaese, ha un peso di circa 150 MB e include, oltre a vari miglioramenti a livello di velocità e stabilità di sistema, le patch di sicurezza di settembre 2021, ovvero le più recenti. Fa, senza dubbio, piacere constatare che l’azienda si impegni a rilasciare le misure tese a garantire la sicurezza su Android, anche su dispositivi non recenti.

HONOR 30 e HONOR V30

HONOR 30 e HONOR V30 sono pronti a ricevere, naturalmente solo in Cina, l’aggiornamento alla versione .168 della HarmonyOS 2.0 che porta con sé miglioramenti per la fotocamera. Infatti secondo il changelog ufficiale pubblicato, è stata aggiunta una nuova modalità multi-camera per scattare fotografie utilizzando più dispositivi da diverse prospettive ed è stato corretto un bug relativo alla cd. “filigrana”.

ASUS ZenFone 8

ASUS ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per ZenFone 8: si tratta della seconda build beta di Android 12 (versione software 31.0803.0403.54) che si concentra, tuttavia, sulla correzione di alcuni bug segnalati dai primi utenti. In particolare, è stata migliorata la stabilità della fotocamera principale e corretti problemi di compatibilità con le app di terze parti. Presenti le patch di sicurezza di settembre 2021.

Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e, senz’altro tra i più amati dal pubblico, ricevono un aggiornamento software (rispettivamente numeri build 1.0.13.26 e 1.0.8.10), che però si limita a migliorare la stabilità complessiva del sistema. Il changelog ufficiale indica soltanto “generici miglioramenti di stabilità”, per cui è difficile comprendere su cosa siano intervenuti gli sviluppatori e quindi quali siano le correzioni.

Fitbit Sense e Fitbit Versa 3

Confermando le indiscrezioni delle scorse settimane, Fitbit ha deciso di lanciare la funzionalità Snore & Noise Detect (“Rilevamento di russamento e rumore”) per i suoi due wearable Fitbit Sense e Fitbit Versa 3. Per abilitare tale funzione è sufficiente aprire l’app Fit e recarsi sulla pagina dedicata a “Sonno”, dove è disponibile la card “Verifica il russamento” che consente di settare i parametri per scoprire se si russa mentre si dorme.