Sebbene WhatsApp sia indiscutibilmente l’applicazione di messaggistica istantanea di riferimento su Android e iOS, una grossa fetta di utenti preferisce di gran lunga la moltitudine di funzionalità aggiuntive di cui dispone Telegram e che offre ormai da diversi anni. Un esempio su tutti, il supporto alla modalità scura arrivato su WhatsApp solo diverso tempo dopo il suo sbarco su Telegram.

Telegram prende in giro WhatsApp

In questo contesto non fa specie parlare della sana competizione tra WhatsApp e Telegram, tornata nuovamente ad alti livelli a seguito dell’annuncio circa la possibilità di migrare le chat di WhatsApp di iOS su smartphone Samsung. Dalla reazione dell’account ufficiale di Telegram su Twitter, è facilmente intuibile il perché il team social della creatura di Pavel Durov abbia deciso di rispondere – forse è meglio dire deridere – WhatsApp in maniera pubblica.

Chi possiede un account Telegram, indipendentemente dal dispositivo che utilizzare per chattare, sa bene che tutte le chat sono costantemente sincronizzate tra tutti i dispositivi su cui si è loggati e, anche nel caso di un nuovo smartphone, la migrazione delle chat avviene senza alcun tipo di compromesso.

In questo caso la limitazione del supporto alla migrazione delle chat di WhatsApp da iOS ai soli smartphone Samsung viene vista come un grande compromesso, sebbene la compagnia abbia già annunciato che ben presto la estenderà anche ad altre aziende produttrici di smartphone.

Cosa ne pensate di questa situazione? Fa bene Telegram a prendere in giro WhatsApp? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

