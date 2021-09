Lo store online di Xiaomi torna a riempirsi di offerte e questa volta il tema predominante è Redmi, infatti la promozione si intitola “La settimana Redmi Round 3“, ma c’è anche una nutrita rappresentanza dei prodotti Ecosystem di Xiaomi.

“La settimana Redmi Round 3”: tutte le promozioni sfruttabili

Prima di tutto va detto che “La settimana Redmi Round 3” parte oggi, 6 settembre, e si concluderà domenica 12 settembre. Il banner parla di sconti fino al 50%, inoltre ci sono diversi bundle attivi e attivabili:

sull’acquisto di tutti gli smartphone Redmi c’è in regalo l’auricolare Mi Bluetooth Headset Basic

aggiungendo 15,99 euro è possibile ricevere il caricabatterie Mi 65W Fast Charger with GaN Tech (valore commerciale 39,99 euro)

aggiungendo 19,99 euro è possibile ricevere la Xiaomi Mi TV Stick (valore commerciale 34,99 euro)

aggiungendo 17,99 euro è possibile ricevere la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 (valore commerciale 34,99 euro)

aggiungendo 25,99 euro è possibile ricevere la Xiaomi Mi Box S (valore commerciale 69,99 euro)

Rimane la possibilità di invitare amici per ottenere coupon da 10 euro (è possibile arrivare ad un massimo di 50 euro invitandone altri).

Come sempre, i nuovi clienti che effettuino ordini tramite l’app Mi Store hanno diritto ad uno sconto extra di 5 euro. Inoltre, su alcuni prodotti appositamente indicati, è possibile pagare in 12/24 mesi a tasso zero tramite Findomestic.

Offerte “La settimana Redmi Round 3” (dal 6 al 12 settembre 2021)

Per la verità, pur essendo la promozione intitolata “La settimana Redmi Round 3”, gli smartphone e gli accessori Redmi in offerta non sono particolarmente numerosi. In attesa di un nuovo smartphone del marchio che viene segnalato come in arrivo, ecco i prodotti attualmente in promozione:

Per gli smartphone Xiaomi e POCO potete fare riferimento a questo link.

Comprane una, ricevine due

Su alcuni prodotti dell’ecosistema Xiaomi è attiva la promozione “Comprane una, ricevine due“, ecco di quali si tratta:

Speciale Ecosystem

Eccoci, infine, all’immancabile Speciale Ecosystem, in cui trovano posto i prodotti più disparati dell’ecosistema del produttore cinese. Ecco l’elenco completo:

