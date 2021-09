Samsung ormai da qualche anno ha deciso di puntare forte sul settore degli smartphone pieghevoli, che ritiene essere quello che in futuro potrebbe garantire i risultati più interessanti e la recente presentazione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G non fa altro che confermare quanto il colosso coreano creda in questo tipo di device.

Nei giorni scorsi il team di Samsung Display ha pubblicato su YouTube un nuovo video per offrire una dimostrazione di cosa è in grado di offrire la tecnologia degli schermi pieghevoli: il suo protagonista è un pannello OLED da 7,2 pollici capace di piegarsi in due punti.

Samsung ci mostra un nuovo pannello che si piega in più punti

Il colosso coreano ci tiene a mettere in risalto le grandi potenzialità di una soluzione di questo tipo, grazie alla quale è ad esempio possibile usare soltanto una parte dello schermo oppure si può sfruttare al massimo la potenza di un dispositivo e del suo processore attraverso il multitasking.

E, ovviamente, di fondamentale importanza per il successo di un display di questo tipo è lo sviluppo di un’apposita interfaccia che sia in grado di esaltare i suoi punti di forza e le differenze rispetto ad uno schermo tradizionale.

Anche gli sviluppatori di applicazioni dovranno sforzarsi di adattare le proprie app ad un display di questo genere e sfruttare il suo particolare form factor per renderle più interessanti e utili.

Purtroppo al momento non vi sono dettagli su quando Samsung potrebbe decidere di trasformare questo prototipo in un display da usare in uno smartphone destinato alla commercializzazione ma, settimana dopo settimana, i tempi sembrano farsi sempre più maturi: il crescente interesse dei vari produttori per i dispositivi pieghevoli, infatti, ci conferma che il mercato è pronto per accogliere nuove soluzioni.

