La presentazione di Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic con Wear OS 3 ha rimesso in moto l’elevata attenzione del pubblico verso gli smartwatch che non siano gli Apple Watch, e in queste ore un inedito rumor svela alcune informazioni molto importanti sulla nuova generazione di processori Qualcomm per i dispositivi wearable.

Quattro processori e RAM LPDDR4x

Con il codice prodotto SW5100 – che si tratti del Qualcomm Snapdragon Wear 5100? -, il nuovo processore per smartwatch del colosso statunitense dovrebbe prendere il posto del modello Snapdragon Wear 4100+ lanciato l’anno scorso e ad oggi disponibile unicamente su Fossil Gen 6 e Michael Kors Gen 6.

Le informazioni su questo processore parlano di una architettura con quattro core ARM Cortex-A53, a cui si affiancherebbe anche un processore a basso consumo energetico potenzialmente indirizzato a gestire piccoli task, il tracking dell’attività fisica in background e l’AOD (Always-on Display). Qualcomm, inoltre, starebbe testando il processore su una vasta gamma di configurazioni differenti con 1 o 2 GB di RAM LPDDR4X e con 8 o 16 GB di spazio di archiviazione di tip eMMC. Si parla anche di eventuali test su smartwatch addirittura muniti di due fotocamere con risoluzione pari a 5 e 16 MP.

È ancora piuttosto presto immaginare quando il nuovo processore per wearable potrebbe arrivare sul mercato, ma è chiaro che la compagnia vuole fare di tutto per non essere rilegata in una situazione di minoranza considerando anche le ottime prestazioni offerte dal SoC Exynos W920 dei nuovissimi smartwatch Samsung.

