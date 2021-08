A distanza di appena un giorno dall’evento Unpacked 2021 in cui verrà presentata la famiglia di smartwatch Samsung Galaxy Watch 4, il colosso sudcoreano svela ufficialmente il nuovo processore Samsung Exynos W920.

Il futuro degli smartwatch parte da qui

Si tratta del primo processore per dispositivi wearable al mondo ad essere realizzato con processo produttivo a 5 nm (EUV), il che offrirà importanti avanzamenti per quanto riguarda la potenza di calcolo, la gestione dei consumi e molto altro.

“I dispositivi indossabili come gli smartwatch non sono più solo un gadget interessante da avere. Ora sono una parte crescente del nostro stile di vita per mantenerti in forma, al sicuro e vigile” dichiara Harry Cho, vicepresidente del marketing System LSI presso Samsung Electronics. “Con Exynos W920, i futuri dispositivi indossabili saranno in grado di eseguire applicazioni con interfacce utente visivamente accattivanti ed esperienze utente più reattive, mantenendoti connesso in movimento con LTE veloce.”

Exynos W920 è costituito da due core ARM Cortex-A55 e dalla GPU ARM Mali-G68: entrambi offrono circa il 20% in più per quanto riguarda la potenza di calcolo e performance grafiche dieci volte superiori rispetto il processore di vecchia generazione. Il processo produttivo a 5 nm, sommato al nuovo System-in-Package-embedded Package on Package (SiP-ePoP), offre all’azienda più spazio interno per integrare batterie più capienti oppure per realizzare prodotti con design finora impossibili.

Il nuovo SoC offre pieno supporto all’Always-on-Display (AoD) per mostrare notifiche e quant’altro grazie all’implementazione del nuovo core Cortex-M55 a basso consumo energetico, mentre lato connettività si parla di 4G LTE Cat.4 e sistema GNSS L1.

