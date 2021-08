Mentre il team di sviluppo dedicato ad Android ha da poco rilasciato una nuova beta di Android 12, gli ingegneri di Google che si occupano degli altri progetti non stanno certo con le mani in mano. Lo testimoniano i recenti aggiornamenti di Google Stadia, Google Chat e Google Foto, che stanno testando nuove funzioni davvero interessanti.

Google Stadia

Il recente aggiornamento dell’app di Google Stadia, arrivata alla versione 3.31, porta all’attenzione alcune novità in fase di sviluppo. Analizzando il file APK infatti è stato possibile scoprire che la Bridge Mode, funzione a lungo in fase di sviluppo, è ora chiamata “Play on TV”. La funzione, secondo quanto si può capire dal codice, dovrebbe consentire di collegare un gamepad di terze parti a uno smartphone Android e di utilizzarlo per giocare sulla TV, trasformando di fatto lo smartphone in un ponte tra i due dispositivi.

Con Play on TV sarebbe inoltre possibile utilizzare lo schermo dello smartphone come controller per la TV, tramite i comandi touch. Tra le altre novità in lavorazione troviamo il Magic Linking, che dovrebbe semplificare, grazie proprio alla funzione Play on TV, il collegamento fra smartphone una sessione di Stadia aperta sul proprio account.

Ci sono riferimenti a un IARC Ratings, che potrebbe aiutare gli sviluppatori a portare più rapidamente i propri titoli su Stadia, grazie al processo unificato di classificazione per età, e a una chat vocale, funzione richiesta a gran voce dagli utenti.

Google Chat

Tra le tante possibilità di Google Chat c’è quella di visualizzare i task creati e oggi Google ci fornisce un metodo molto semplice per capire da quale messaggio sia stata creata o richiesta la creazione dell’attività. È sufficiente passare col mouse sopra al task, o selezionarlo da un dispositivo mobile e selezionare la Chat.

In questo modo Google si augura che risulti più semplice la contestualizzazione della attività, migliorando così la produttività e la collaborazione con i colleghi. La nuova funzione è in fase di roll out per gli utenti di Google Workspace e potrebbe impiegare ancora qualche giorno per essere visibile da chiunque.

Google Foto

Chiudiamo con Google Foto, che sta testando con un gruppo ridotto di utenti un miglioramento di Top Shot, una funzione pensata per trovare gli scatti migliori. Invece di mostrare un semplice promemoria che invita a cercare uno scatto migliore, la versione aggiornata mostra una piccola galleria di immagini tra cui selezionare la migliore.

Va detto che a prima vista la nuova interfaccia potrebbe creare confusione, ricordando la modalità burst che offre una serie di scatti a raffica, ideale per le scene molto veloci. Come sempre dunque Google potrebbe aver deciso di testare una nuova interfaccia e, in base alle reazioni degli utenti, decidere di abilitarla per tutti o semplicemente di scartarla.

La nuova modalità sembra al momento limitata ai possessori di smartphone Pixel, fateci sapere nei commenti se anche voi vedete la nuova interfaccia di Top Shot e se siete ancora fermi a quella tradizionale.