I primi smartphone Xiaomi a perdere lo storico brand Mi, notizia di cui vi abbiamo parlato poco fa, dovrebbero essere Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro, che dovrebbero debuttare sui mercati globali nella seconda metà di settembre. Si parla del 23 settembre, anche se Xiaomi ha già in programma un evento fissato il 15 dello stesso mese ma già nei giorni scorsi sono trapelate le prime indiscrezioni sui nuovi smartphone.

Varianti di colore, memoria e prezzi

Le indiscrezioni arrivano da alcuni rivenditori europei, come ha riportato per primo il leaker Ishan Agarwal, ma ulteriori dettagli sono trapelati nelle scorse ore grazie a MySmartPrice. Entrambi i modelli, Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro, saranno disponibili in tre colorazioni, Celestial Blue, Moonlight White e Meteorite Grey.

Oltre a questi dettagli sappiamo che i due smartphone saranno disponibili con due diversi tagli di memoria, 8-128 GB e 8-256 GB, e sono disponibili le prime informazioni relative ai prezzi in gran Bretagna, anche se Xiaomi potrebbe cambiarli a seconda dei mercati in cui saranno commercializzati.

Xiaomi 11T, nella versione 8-128 GB, dovrebbe essere in vendita a 633,96 sterline, circa 740 euro, mentre la variante 8-256 GB costerebbe 660,95 sterline, circa 773 euro. Per Xiaomi 11T Pro i prezzi partirebbero dalle 758,69 sterline (887 euro) per la versione 8-128 GB e 785,42 sterline (918 euro) per la versione 8-256 GB.

Si tratta di prezzi decisamente elevati e pre questo le informazioni riportate vanno prese con il beneficio del dubbio. Ricordiamo infatti che Xiaomi 11T dovrebbe utilizzare un MediaTek Dimensity 1200 mentre per 11T Pro è atteso uno Snapdragon 888. Per entrambi i modelli dovremmo avere una tripla fotocamera posteriore, con sensore da 64 megapixel, ultra grandangolare e zoom ottico 3x, con un display a 120 Hz.

La variante Pro dovrebbe inoltre avere una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 watt. Ne sapremo comunque di più nel corso delle prossime settimane, quando l’evento di lancio si approssimerà e le informazioni raccolte saranno più affidabili.

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro