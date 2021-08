Vi ricordate di AAWireless, il dongle per portare Android Auto Wireless in tutte le auto? Ebbene, in queste ore un’altra azienda presenta una soluzione simile. Carsifi, è questo il nome del piccolo dongle, si collega al sistema infotainment della propria autovettura per garantire l’utilizzo di Android Auto senza dover collegare ogni volta il vostro smartphone al cavo USB.

Un nuovo dongle per Android Auto Wireless

Carsifi ha dimensioni leggermente più contenute rispetto al competitor AAWireless, dispone di un LED di stato e anche del “Magic Button” che, se pigiato, permette di passare automaticamente tra due smartphone Android differenti per utilizzare Android Auto. Il dongle è inoltre disponibile con tutti gli smartphone muniti di Android 6 o successivi, sebbene in modalità sperimentale.

Per utilizzare Carsifi basta semplicemente collegare il piccolo dongle alla presa USB della vostra automobile, effettuare il pairing Bluetooth con il proprio smartphone ed iniziare ad utilizzare il sistema infotainment di Google in modalità wireless. La piccola compagnia assicura la piena compatibilità con tutte le tipologie di automobili e sistemi stereo che supportano Android Auto come BMW, Alfa Romeo, Audi, Fiat, Dacia, Citroen, Honda, Hyundai, Jeep, KIA, Volvo, Mazda e tanti altri.

Se siete interessati al progetto Carsifi è disponibile in Early Bird su Kickstarter a 89 dollari. Le spedizioni dovrebbero partire dal mese di novembre.