Tra le varie tecnologie esclusive annunciate su Xiaomi MIX 4 durante il lancio come la CUP (Camera Under Panel) per la fotocamera frontale sotto il display, il nuovo smartphone futuristico di fascia alta dispone anche di una funzionalità esclusiva pensata per tutelare la longevità della batteria.

L’obbiettivo è tutelare la longevità della batteria

Chiamata Smart Charging – Ricarica rapida, in italiano – questa funzionalità ricorda in parte l’Adaptive Charging disponibile sui Google Pixel e su Android 12. Secondo le informazioni condivise online, una volta attivata tramite l’apposito pannello nelle impostazioni della batteria, lo smartphone sfrutterà l’IA (Intelligenza Artificiale) per apprendere i tempi di ricarica durante la notte e quelli di utilizzo durante il giorno.

Alla lunga, una volta chiari gli orari di utilizzo del dispositivo, la funzionalità Smart Charging si occuperà di ricarica il telefono durante la notte per poi concludere l’ultima fase di ricarica poco prima del suono della sveglia. In questo modo la ricarica rapida da 120 W su cavo (50 W in wireless) non danneggerà lo stato di salute della batteria evitando che la ricarica rapida possa in qualche modo ridurre la normale longevità della stessa anzitempo.

Ad oggi, come dicevamo, la tecnologia è esclusiva di Xiaomi MIX 4 ma non è detto che in futuro verrà estesa anche ad altri smartphone del colosso cinese.

