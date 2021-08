Continua la campagna mediatica organizzata da Xiaomi per supportare il lancio di Xiaomi Mi MIX 4, uno degli smartphone più attesi e interessanti tra quelli annunciati nel corso di quest’anno.

E così, dopo il video teardown che ci ha mostrato le componenti interne dello smartphone, per Xiaomi Mi MIX 4 è arrivato il momento del video unboxing ufficiale.

Ecco il videop unboxing ufficiale di Xiaomi Mi MIX 4

Se siete curiosi di scoprire cosa si nasconda all’interno della confezione di vendita del nuovo gioiellino di casa Xiaomi, non dovete fare altro che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente video:

La confezione, di dimensioni piuttosto generose, denota una grande cura per i particolari e mette in risalto che stiamo parlando di uno smartphone premium. Al suo interno, oltre al telefono, troviamo il caricabatterie da 120 W (con il relativo cavo) e la manualistica.

Presentato ufficialmente la scorsa settimana, Xiaomi Mi MIX 4 può contare un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, Dolby Vision e HDR10, un processore Qualcomm Snapdragon 888+, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria integrata (UFS 3.1), audio Harman Kardon e Hi-Res Audio, una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W via cavo e 50 W in modalità wireless).

Per quanto riguarda il comparto imaging, frontalmente troviamo una fotocamera da 20 megapixel integrata sotto il display e posteriormente una tripla fotocamera con sensore primario da 108 megapixel, sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e sensore periscopico da 8 megapixel.

Xiaomi Mi MIX 4 è disponibile in Cina da ieri ad un prezzo di partenza pari, al cambio, a circa 660 euro. Per quanto riguarda la commercializzazione a livello globale, invece, pare che sia nei programmi del produttore cinese ma al momento non vi sono informazioni sulla relativa tempistica. Sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza.