All’inizio di questa settimana Xiaomi ha tenuto un evento di lancio in Cina per annunciare la sua ammiraglia Xiaomi MIX 4 e la serie Mi Pad 5.

Oggi entrambi i dispositivi sono stati individuati all’interno della piattaforma Google Play Console e nell’elenco dei dispositivi supportati da Google. Questo suggerisce che l’azienda potrebbe rilasciare questi dispositivi anche nei mercati globali.

Xiaomi sembra intenzionata a un rilascio globale per Xiaomi MIX 4 e Mi Pad 5

La scorsa settimana un portavoce di Xiaomi Global ha rivelato che al momento la società non ha intenzione di rilasciare Mi MIX 4 nei mercati globali. Sebbene l’elenco della Play Console non garantisca un rilascio internazionale per Mi MIX 4, Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, indica che questi dispositivi potrebbero essere rilasciati al di fuori della Cina.

Lo smartphone Xiaomi MIX 4 e il tablet Mi Pad 5 in Cina sono sprovvisti di Google Mobile Services (GMS) poiché è vietato nel paese e il fatto che la società abbia richiesto la certificazione di Google Play Console lascia intendere che è intenzionata a rilasciare questi dispositivi nei mercati globali.

Con l’occasione ricordiamo che sono iniziati gli Xiaomi Days Vodafone di agosto con offerte su smartphone Xiaomi e Redmi.

