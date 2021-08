Gli amanti degli smartphone rugged economici saranno lieti di apprendere il lancio di CUBOT KingKong 7, il nuovo smartphone resistente dotato di un case robusto e una scheda tecnica interessante.

Caratteristiche CUBOT KingKong 7

La soluzione realizzata da CUBOT ha come obiettivo quello di garantire un utilizzo anche in situazioni al limite, dove gli smartphone non rugged non sono contemplati. Munito di un case estremamente resistente con certificazione IP68 e IP69K, lo smartphone dispone di un design curato e un ampio display da 6,36 a risoluzione Full HD+.

Al di sotto della scocca è presente il processore MediaTek Helio P60 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite micro SD, mentre posteriormente il modulo fotografico principale può contare su un sensore da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 16 MP e un sensore macro da 5 MP. Bene l’autonomia con la generosa batteria da 5000 mAh – peccato per la porta micro USB – così come la disponibilità di Android 11.

Scheda tecnica

Display da 6,36 pollici a risoluzione Full HD+ da 2300 x 1080 pixel;

processore MediaTek Helio P60;

8 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 156 GB;

fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP con apertura f/1.89, sensore ultra grandangolare da 16 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 5 MP con apertura f/2.2;

fotocamera anteriore da 32 MP;

modulo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.5 + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, NFC, GPS e porta micro USB;

dimensioni: 166,75 x 83,5 x 14 mm;

peso: 267 grammi;

batteria da 5000 mAh;

Android 11.

Prezzo e disponibilità CUBOT KingKong 7

Le vendite dello smartphone CUBOT KingKong 7 partiranno il 23 agosto ad un prezzo promozionale di circa 150 euro anziché i 330 euro di listino originale. Potete acquistare lo smartphone a link sottostante:

Acquista CUBOT KingKong 7

