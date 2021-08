In rete si parla di un nuovo sistema di widget della MIUI, attualmente in test in Cina, con uno stile del tutto simile a quello di iOS. Le poche informazioni attualmente disponibili indicano che gli smartphone Xiaomi muniti di Android 11 sarebbero supportati per testare il nuovo sistema di widget.

Widget della MIUI in pieno stile iOS

A tal proposito, sembra che il team di sviluppo sia ancora in una fase piuttosto primordiale considerando che il test interno dovrebbe concludersi giorno 20 ottobre. L’arrivo durante il Q4 2021 potrebbe fare pensare che questo nuovo sistema di widget possa far parte di una delle novità della MIUI 13, ormai attesa per gli ultimi mesi di quest’anno.

La lista degli smartphone supportati

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi CC9 Pro

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi k40 Gaming Edition

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi k30 Ultra

Redmi K30 5G

Redmi k30i 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Non è ancora chiaro se quella soprastante sia la lista definitiva degli smartphone Xiaomi/Redmi che godranno di questo nuovo sistema di widget in stile iOS. La mancanza di dispositivi di nuova generazione come Xiaomi MIX 4, Xiaomi Mi Pad 5 e Xiaomi Mi Pad 5, ci porta a presumere che la compagnia possa mettere mano alla lista aggiungendo i nuovi arrivati.

